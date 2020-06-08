5 июня примерно в 16:45 на территории компании «Байткургон темир бетон маҳсулотлари» в Кибрайском районе Ташкентской области произошло обрушение бетонной стены длиной 95 м и высотой 4 м, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Стена упала на трех рабочих, которые проводили сварочные работы под навесом. По данным ведомства, под завалами бетонных кирпичей погибли М. Мансуров (1973 года рождения), И. Мусаев (1980), и Д. Юлчиев (1977).

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 258 (нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.