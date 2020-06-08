8 июня (по состоянию на 23:00) в Узбекистане было выявлено 109 новых случаев коронавируса, общее число подтвержденных случаев достигло 4440, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Все 36 последних случаев выявлены среди населения Ташкента. По ним сейчас ведется эпидемиологическое расследование.

В целом из 109 выявленных случаев за день 39 зарегистрированы в карантинных учреждениях, 66 — среди населения (54 — в столице, 5 — в Навоийской области, 4 — в Ташкентской области, 3 — в Наманганской области) и 4 — у водителей грузовиков, совершающих международные перевозки.

В течение дня сообщено о выздоровлении 3 пациентов, их общее число составляет 3357.

Число находящихся на лечении от коронавируса выросло до 1065, состояние 6 из них тяжелое, 2 — крайне тяжелое.

До настоящего времени на карантин были взяты 444715 человек, из них у 399413 срок карантина завершен.

Сейчас на домашнем карантине находятся 23549 человек, на стационарном — 21753.