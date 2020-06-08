Житель Учтепинского района столицы, у которого 28 мая диагностировали коронавирус, скончался в многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

76-летний мужчина многие годы проходил лечение с диагнозом гепатит, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, хроническая сердечная недостаточность.

31 мая его состояние ухудшилось, и он был переведен в отделение реанимации. Несмотря на реанимационные процедуры, пациент, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких, умер от сердечно-легочной недостаточности.

Минздрав отмечает, что COVID-19 также подтвержден у супруги, ребенка и внуков скончавшегося.