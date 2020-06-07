Компания «Тошшахартрансхизмат» сообщила о графике движения пассажирских автобусов, которые начинают работу с понедельника, 8 июня.

Автобусы будут работать с 6:00 до 22:00. На 131 маршрут выйдут в общей сложности 1067 автобусов разной вместимости.

Всего 16 автопредприятий, входящих в состав компании (8 автобусных парков и 8 частных перевозчиков) обслуживают 152 маршрута (135 — автобусными парками и 17 — частниками). Общее количество автобусов, выходящих на линии, составляет 1230 (1121 — автобусные парки и 109 — частные перевозчики).

21 маршрут, чьи трассы выходят за пределы города, пока работать не будут (8т, 9, 16, 25, 42, 56, 65, 74, 84, 101, 103, 115, 120, 134, 135, 144, 145, 148, 188, 198 и 199). Это связано с тем, что Кибрайский, Ташкентский и Зангиатинский районы Ташкентской области находятся в «красной» зоне карантина.

В то же время 3 маршрута, также пересекающие черту города (75, 106 и 160) будут работать в пределах столицы.

Всем руководителям автопредприятий поручено организовать двухсменное дежурство на конечных станциях, где автобусы после каждого рейса должны подвергаться полной дезинфекции.

Пассажиры будут допускаться в салоны автобусов только в лицевых масках. Водители будут обеспечены масками и перчатками, которые будут своевременно меняться, говорится в сообщении.