Специалисты Института зоологии Академии наук Узбекистана посетили Сардобинское водохранилище в Сырдарьинской области, чтобы определить влияние деятельности диких грызунов и других животных на состояние плотины, сообщила пресс-служба академии.

Группа осмотрела семь участков откоса плотины и ее верхнюю часть от пикета №31 до пикета №197. На этих участках наблюдалась осадка и обнажение глиняной насыпи.

На трех участках откоса плотины обнаружены открытые ходы нор грызуна — восточной слепушонки, на верхней части — другого грызуна, гребенщиковой песчанки. У основания одного из участков откоса обнаружена нора лисицы.

«Полученные данные свидетельствуют о том, что указанные грызуны и лисица немногочисленны и не могут оказать серьезного влияния на целостность плотины. Специалистами Института зоологии были даны необходимые рекомендации», — отметила пресс-служба.

Как сообщил «Газете.uz» директор Института зоологии Бахтиёр Холматов, специалисты занимаются исследованием биоповреждений на объекте, то есть изменений технических характеристик сырья гидросооружения, вызываемых жизнедеятельностью организмов, в том числе грызунов.

«Биоповреждения — это нормальное явление. Они встречаются, например, когда при столкновении самолетов с птицами (биопомехи — ред.). Это нужно для внесения ясности в процесс. Этим не будут оправдывать [прорыв плотины]», — сказал он.

По данным «Газеты.uz», изучение плотины на предмет биоповреждений проводится по запросу Службы государственной безопасности.

Утром 1 мая произошло частичное обрушение плотины на Сардобинском водохранилище. В результате наводнения нанесен ущерб населенным пунктам и посевам в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах. Стоимость строительства по состоянию на 1 января 2017 года оценивалась в 1,3 трлн сумов.

Генеральная прокуратура сообщила о привлечении двух лиц в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела по факту прорыва водохранилиша.