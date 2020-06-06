Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению масок для защиты от коронавируса. Обновленный документ опубликован на сайте организации.

В частности, теперь ВОЗ рекомендует носить маски в местах большого скопления людей, где затруднительно соблюдать социальную дистанцию, таких как общественный транспорт и магазины, заявил на брифинге глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Кроме того, маски рекомендуют использовать людям с хроническими заболеваниями и в возрасте старше 60 лет, проживающим в регионах с широким распространением коронавируса, в местах, где невозможно физическое дистанцирование.

ВОЗ также рекомендовал носить маски всем медикам независимо от того, работали ли они с пациентами с коронавирусом.

Отметим, что апрельские рекомендации ВОЗ относительно использования масок для профилактики COVID-19 гласили, что использование этого средства защиты должно быть оправданным и обоснованным. Маски рекомендовали носить преимущественно уже заболевшим людям.