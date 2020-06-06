В рамках работы по сокращению бедности, обеспечению занятости и увеличению доходов населения поставлена цель к концу года вывести из бедности более 43 тысяч ферганских семей, сообщила пресс-служба президента по итогам совещания с участием главы государства в Ферганской области.

«В частности, около 14 тысяч семей смогут встать на ноги через малый бизнес, семейное предпринимательство и самозанятость», — пишет пресс-служба.

Дано указание увеличить объем кредитных ресурсов для финансирования таких проектов на 25%, выделить 400 млрд сумов в виде кредитов по программам семейного бизнеса.

Будут приняты меры по выведению из бедности 6000 семей путем реализации инвестиционных проектов и развития свободных экономических зон, более 17 тысяч семей — через сельское хозяйство.

Так, будут разбиты сады и виноградники на 4000 га посевных земель, где прежде выращивалось зерно, и 3500 га, выведенных из оборота. При Государственном комитете лесного хозяйства будет организован Научный центр лекарственных растений и начато выращивание таких культур на 10 тысячах га.

«Для Ферганы важное значение имеет и решение о сокращении потерь и внедрении современных технологий в ирригационной системе, на что из Фонда реконструкции и развития будет выделено 50 млн долларов», — отмечается в сообщении.

На совещании также определены задачи по жилищному строительству, улучшению сетей питьевого водоснабжения и канализации.

Отмечалась важность расширения «фабрики проектов» на основе ферганского опыта, организации учебных курсов в IT-центрах и обучения в них более 262 тысяч молодых людей в год.