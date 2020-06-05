Президент Шавкат Мирзиёев 4 июня ознакомился с проектами строительства бизнес-центров, гостиниц и торговых комплексов в Яккасарайском районе Ташкента, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Хоким Яккасарайского района Анвар Сайфиддинов сообщил, что в создании рабочих мест основной акцент делается на сферу услуг, так как район находится в центре города.

41-этажный бизнес-центр





На пересечении улиц Мукими и Бабура планируется строительство 41-этажного бизнес-центра на площади 1,06 га. Рядом с ним появится четырехэтажный торговый комплекс с предприятиями общепита и развлекательными объектами.

По словам хокима, проект стоимостью 907,2 млрд сумов реализует компания Piramit Global с партнерами из Турции и Великобритании. Объем иностранных инвестиций составит 90 млн долларов. Ожидается, что будет создано 350 рабочих мест, а сам объект будет сдан в эксплуатацию в четвертом квартале 2022 года.





Компания Piramit Global зарегистрирована в ноябре 2019 года, занимается специализированными строительными работами.

Гостиница и бизнес-центр

На улице Шота Руставели будет реализован проект стоимостью 705,6 млрд сумов на площади 0,5 га. Он включит в себя строительство жилого комплекса, а также здания, на первых четырех этажах которого расположится бизнес-центр, на остальных — гостиница.

Объем иностранных инвестиций ожидается на уровне 70 млн долларов, число рабочих мест — 250. Объект планируется сдать в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года, отметил Анвар Сайфиддинов.





Инициатором проекта выступает Tako Sales с иностранным партнером из Германии. Компания зарегистрирована в 2003 году, занимается арендой и управлением нежилыми помещениями.

Гостиница, жилой комплекс и торговый центр





Кроме того, представлен проект строительства трех объектов на пересечении улиц Усмана Насыра и Ташкентской кольцевой автодороги на площади 1,5 га. Первым объектом станет гостиница, вторым — жилой комплекс, между ними появится пятиэтажный торговый центр, где будут представлены магазины мировых брендов, детские площадки, предприятия общепита и другие.

Инициатором проекта выступает Central Asian Construction, которая вложит 150 млрд сумов собственных средств, создаст 50 рабочих мест и сдаст объекты в четвертом квартале 2022 года, рассказал хоким Яккасарайского района.





Как сообщается на сайте Central Asian Construction, компания работает с 2001 года, основным направлением ее деятельности является производство и продажа пластиковых изделий.

В этот же день Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства новой улицы, которая соединит центр Ташкента с Сергелийским районом, а также Транспортной концепцией столицы, разработанной хокимиятом города совместно с турецкой Kalyon.