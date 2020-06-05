В 21 веке уже никого не удивишь современными гаджетами и мобильными приложениями, которые упрощают решение повседневных задач. Инновации коснулись и строительной отрасли Узбекистана. Первооткрывателем в приложении Apelsin стала девелоперская компания FDG, запустившая новую возможность — оплату жилой и коммерческой недвижимости с мобильного телефона и без комиссии.
Для кого это полезно и как это работает?
Компания FDG ввела эту систему для упрощения процесса приобретения квартир в жилых комплексах Parkent Plaza и Riverside. Если раньше для передачи оплаты нужно было обращаться в офис компании First Development Group и отделение банка, то сейчас пользователю мобильного приложения Apelsin достаточно сделать всего четыре шага:
- Открыть приложение и перейти в раздел «Оплата».
- Выбрать пункт «Погашение кредита», нажать на кнопку FDG и указать жилой комплекс.
- Ввести необходимые данные (ФИО, номер и дату договора) и указать сумму.
- Произвести оплату.
Транзакция проходит моментально, и уже через несколько секунд оплата будет подтверждена.
Преимущества новой функции от FDG:
- возможность оплачивать из дома и любого города, а также проведение платежей за кого-либо (например, за родителей);
- пользователям доступны гибкие условия оплаты;
- First Development Group полностью покрывает комиссионные сборы;
- приложение Apelsin открывает доступ ко всем ЖК компании FDG, включая Riverside и Parkent Plaza.
Скачать приложение Apelsin можно по ссылке.
Получить более подробную информацию об использовании приложения Apelsin для оплаты за квартиру в жилых комплексах компании FDG можно по телефону: (+998) 78−150−55−11.
Сайт: fdg.uz
Telegram: t.me/fdguz
Instagram: @fdg_uz
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