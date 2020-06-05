Министерство дошкольного образования совместно с Агентствoм санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения и международными организациями, такими как ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения, разрабатывает положение, перечисляющее требования к возобновлению деятельности дошкольных образовательных организаций. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе МДО Узбекистана.

Ранее Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение о возобновлении деятельности ДОО в «зелёной» и «жёлтой» зонах карантина при обеспечении необходимых мер безопасности со стороны руководства и сотрудников ДОО.

Частные ДОО, обеспечившие все необходимые меры безопасности, смогут приступить к работе с 15 июня. Открытие государственных ДОО будет производиться в период с 15 июня по 1 июля.

График возобновления работы государственных ДОО будет опубликован на сайте МДО в скором времени. Министерство сейчас занимается решением организационных вопросов, связанных с обеспечением безопасной работы ДОО и созданием условий для их функционирования, в том числе вопросами закупки продуктов, приобретениея и установки средств защиты и дезинфекции, а также оформление необходимой документации для отзыва работников ДОО из трудового отпуска.

«Обеспечение безопасности детей — главная задача, которая стоит перед всеми сотрудниками и руководителями ДОО на данный момент. Поэтому Министерство дошкольного образования просит вас отнестись с пониманием к тому, что все организационные работы, связанные с созданием безопасных условий для воспитанников ДОО, займут определенное время», — отметили в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что в период смягчения карантинных мер важно сохранять бдительность, быть осторожными и соблюдать предписания Специальной республиканской комиссии.

В случае возникновения повышенной температуры тела, одышки, сухого кашля, недомогания у ребенка или его родителей необходимо сразу обратиться к врачу и оповестить сотрудников ДОО, отметили в МДО.