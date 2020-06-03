Несовершеннолетний погиб в результате опрокидывания автомобиля Lacetti в Учкуприкском районе, сообщила пресс-служба УВД Ферганской области.
Автомобиль Lacetti, которым управлял не достигший 18 лет А. К., перевернулся. Пассажир А. Я., тоже несовершеннолетний, от полученных травм скончался в больнице.
По предварительным данным водитель А. К. не справился с управлением, отмечается в сообщении.
По данному факту Следственный отдел при УВД Учкуприкского района возбудил уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.