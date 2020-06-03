Житель Ташкента, у которого 2 июня была выявлена коронавирусная инфекция, скончался в Научно-исследовательском институте вирусологии, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

72-летний житель столицы был доставлен в НИИ вирусологии 2 июня с положительным тестом на COVID-19. Отмечается, что пациент долгие годы проходил лечение с диагнозом ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения, гипертония, сахарный диабет 2 типа. В 2000 и 2019 годах он перенес два инфаркта миокарда, указывает Минздрав.

Несмотря на реанимационные процедуры, мужчина, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии, умер от сердечно-легочной недостаточности, острого нарушения кровообращения мозга.