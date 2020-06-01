30 мая примерно в 19:50 в Яккабагском районе Кашкадарьинской области произошло ДТП, в результате которого погиб 13-летний мальчик Г. Т, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.





Водитель «ИЖ-Комби» (2001 года рождения), ехавший в Яккабаг по автодороге 4К-319, сбил пешехода (2007 г. р.), который переходил дорогу. Автомобиль упал в канал у дороги.

Мальчик от полученных травм скончался в больнице. Следственный отдел ОВД Яккабагского района ведет следствие.

Второе ДТП с гибелью ребенка произошло в тот же день примерно в 19:30 в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области, сообщило ГУБДД.

Водитель «ГАЗ-69» Т. Н. (1959 г. р.) привез столы и стулья в дом соседа и оставил машину без присмотра. Молодой пассажир (2005 г. р.), находившийся в машине, завел ее. Машина наехала на 6-летнего Б. Х, который играл рядом с домом. От полученных травм мальчик скончался на месте.





По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана.