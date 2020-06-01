Министерство транспорта Узбекистана объявило новый график чартерных рейсов из-за рубежа для возвращения граждан Узбекистана. Рейсы в Турцию, Россию, ОАЭ и Египет организуются компанией Uzbekistan Airways с 1 по 7 июня.

Расписание

1 июнь. Ташкент — Стамбул — Ташкент

2 июнь. Ташкент — Москва — Ташкент

3 июнь. Ташкент — Шарджа — Ташкент

3 июнь. Ташкент — Москва — Ташкент

4 июнь. Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент

5 июнь. Ташкент — Москва — Ташкент

6 июнь. Каир — Ташкент — Каир

6 июнь. Ташкент- Новосибирск — Ташкент

7 июнь. Ташкент- Санкт-Петербург — Ташкент

Ранее Минтранс сообщал, что граждане должны обратиться в дипломатические представительства и консульские учреждения страны для регистрации. Список с пассажирами будет предоставлен в компанию Uzbekistan Airways. На основе этого списка узбекистанцев будут принимать на борт самолета.

Отмечается, что восемью чартерными рейсами 25−31 мая из России и Турции в Узбекистан возвращены всего 2118 граждан.

Президент Шавкат Мирзиёев в середине мая заявлял, что Узбекистан вернул в страну 39 тысяч соотечественников из-за границы. Ожидается вывоз еще 12 тысяч граждан.