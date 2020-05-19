Правительство Узбекистана принимает меры по возвращению из зарубежных государств еще 12 тысяч граждан, оказавшихся в трудном положении. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на совещании 19 мая.

На собрании отмечалось, что из 2802 человек, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, 2314 или 82% полностью выздоровели. Более 78 млрд сумов выплачено 23 тысячам медицинских работников.

«Наряду с борьбой с заболеванием мы также заботимся о наших гражданах за рубежом. На сегодняшний день мы вернули 39 тысяч соотечественников на родину. Принимаются меры для оказания необходимой помощи и возвращения еще 12 тысяч, оказавшихся в трудном положении за границей, — проинформировал глава государства.

7 мая Шавкат Мирзиёев отмечал, что планируется вывоз из других стран 11 тысяч граждан. 8−10 мая чартерными рейсами в страну прибыли более 800 соотечественников из Дубая (ОАЭ), Минска (Беларусь), Сеула (Республика Корея) и Дели (Индия). Компания Uzbekistan Airways объявила график чартеров до 24 мая.

Кроме того, по поручению президента 1100 граждан из числа собравшихся на российской-казахстанской границе будут 18 и 19 мая вывезены на автобусах в Узбекистан.

Посольство Узбекистана в Москве сообщало, что онлайн-заявки на возвращение домой подали около 65 тысяч граждан, находящихся в России в условиях карантинных ограничений.