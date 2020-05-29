Министерство здравоохранения Узбекистана объявило об усилении карантинных правил в Навоийской области в связи с распространением коронавируса. Как уточнили «Газете.uz» в областном хокимияте, ужесточение ограничений пока касается только Зарафшана и Хатырчинского района.

По данным Минздрава, в последние дни участились случаи выявления COVID-19 среди населения, в том числе в Навоийской области. По состоянию на 23:00 28 мая в области зарегистрировано 119 случаев при 12 выздоровевших.

Отмечается пять очагов распространения инфекции в области. Главный из них выявлен в Зарафшане, еще два очага — в Хатырчинском районе, остальные источники — в Канимехском и Тамдынском районе.

27 мая был подтвержден 31 случай коронавируса, из которых 22 — в Зарафшане, 4 — Канимехском районе, 3 — Тамдынском районе, по 1 — в в Хатырчинском и Навбахорском районах. Пациенты размещены в инфекционной больнице Зарафшана, в отделении терапии медсанчасти №3 НГМК и Канимехском районном медицинском объединении.

Источник: Министерство здравоохранения.

11 мая Зарафшану был присвоен «красный» уровень карантина, 22 мая Минздрав предупредил о росте случаев коронавируса среди населения. 26 мая на карантин были помещены около 300 граждан, контактировавшие с 31 пациентом. Из них 104 находятся на домашнем карантине и 182 — стационарном. В ряде районов и городов области изолируются еще сотни жителей, отмечается в сообщении.

Карантинные меры в 11 махаллях Зарафшана, утвержденные решением Специальной республиканской комиссии 8 мая, сохраняются. Кроме того, вводится полный запрет на передвижение транспортных средств, приостанавливается работа магазинов, покидать дома без крайней необходимости не рекомендуется. Областная администраций отмечает, что в городе налажена бесплатная доставка продуктов питания и лекарств.

По данным хокимията Навоийской области, 28 мая в Зарафшане началось строительство карантинной зоны на площади 10 га, где расположатся 98 контейнеров на 650 мест. Генеральным подрядчиком проекта выбрана девелоперская компания Zarafshan Golden Group.

Карантинные правила усиливаются еще в 6 махаллях Хатырчинского района.

Министерство здравоохранения направило в область специальную группу в составе высококвалифицированных врачей (эпидемиологи, инфекционисты, оториноларингологи, реаниматологи, пульмонологи, хирург, врачи-лаборанты) во главе с директором Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников и замдиректора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия.

«Они оказывают практическую помощь местным специалистам в расширении профилактических и противоэпидемических мероприятий, предпринимаемых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе», — отметили в Минздраве.