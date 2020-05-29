Памятник Амиру Темуру, установленный в центре города Денау Сурхандарьинской области, будет пересмотрен, сообщила пресс-служба Сената. Внешний вид памятника широко обсуждался в соцсетях последние дни.

Монумент изображает полководца, держащего в руках жезл, к которому прикреплен символ из трех колец (знак из трех равных кругов (или колец) считается главным символом Темура и империи Тимуридов — ред.). Как отмечает пресс-служба хокимията Денау, памятник был установлен по распоряжению администрации города от 25 апреля 1996 года.

Председатель Комитета Сената по вопросам молодежи, культуры и спорта Бахтиёр Сайфуллаев встретился с хокимом и руководителем управления архитектуры и строительства Денау.

«Учитывая обоснованные предложения наших соотечественников, были даны указания соответствующим руководителям по пересмотру данного памятника», — говорится в сообщении.

Сайфуллаев отметил, что при создании образа Амира Темура необходимо «учитывать все особенности, не оставляя без внимания ни одну деталь».