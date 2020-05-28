Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 мая подписал указ «О неотложных мерах поддержки сферы туризма для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии».

Как сообщил «Газете.uz» вице-премьер — председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов, для «реанимации» туристической отрасли, как одной из самых пострадавших сфер в Узбекистане, предусмотрено множество льгот для всех участников рынка.

В частности, для туроператоров, турагентов, а также средств размещения:

в период с 1 июня до 31 декабря 2020 года ставки налога на прибыль снижаются на 50% от установленных ставок;

от установленных ставок; предоставляется право переноса убытков по итогам 2020 и 2021 годов без ограничения их размеров, предусмотренных Налоговым кодексом;

предусмотренных Налоговым кодексом; в период до 1 января 2021 года приостанавливается начисление и уплата туристского (гостиничного) сбора.

Кроме того, средствам размещения предоставляется право на беспроцентную отсрочку (рассрочку) уплаты местного сбора за право осуществления розничной торговли алкогольной продукцией сроком до 1 января 2021 года с уведомлением органов государственной налоговой службы и последующей их уплатой равными долями в течение 12 месяцев.

За счет средств внебюджетного Фонда поддержки туристской сферы при Госкомтуризма предоставляется дополнительная поддержка, подчеркнул Азиз Абдухакимов.

В период с 1 июня по 31 декабря 2020 года в виде единовременного выделения целевой беспроцентной ссуды сроком на 12 месяцев, по критериям, устанавливаемым Республиканской антикризисной комиссией:

туроператорам в размере не более трехкратного среднемесячного фонда оплаты труда за 2019 год;

средствам размещения в размере пятикратной базовой расчетной величины на каждое койко-место.

«Три месяца не работали туроператоры, гостиницы. Мы выдаем им беспроцентные ссуды из Фонда поддержки развития туризма, чтобы они компенсировали в какой-то мере расходы и выплатили зарплаты сотрудникам», — отметил вице-премьер.

Более того, поддержат «стартап"-проектов и инновационных бизнес-идей в сфере туризма, в том числе информационных программ и сервисов, направленных в первую очередь на создание удобств для туристов в соответствии с порядком организации деятельности технопарка IT Park — путем частичного субсидирования в общей сумме 1,5 млрд сумов.

В период с 1 июня 2020 года до 31 декабря 2021 года инициаторам проектов на организацию в регионах республики (за исключением города Ташкента) тематических пунктов питания, специализирующихся на зарубежной кухне или отдельном направлении, предоставления услуг по доставке еды и продуктов питания, а также доставки сувенирной продукции выделят гранты в размере 30% от стоимости проекта, но не более 100 млн сумов на каждый проект.

«Это важно для диверсификации услуг», — подчеркнул Азиз Абдухакимов.

В этот же период можно будет получить гранты на разработку и продвижение новых туристических продуктов и маршрутов гидам в размере по 5 млн сумов, туроператорам — 10 млн сумов.

За счет средств Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности будут субсидированы процентные расходы:

субъектов сферы туризма по ранее выданным кредитам коммерческих банков на строительство средств размещения в период с 1 марта до 1 июня 2020 года;

субъектов сферы туризма по ранее выданным кредитам на строительство средств размещения в части, превышающей основную ставку Центрального банка, но не более чем на 10 процентных пунктов, в период с 1 июня 2020 года до 1 января 2022 года;

субъектов сферы туризма по кредитам, выдаваемым для приведения в соответствие с новыми требованиями санитарно-гигиенических норм в части, превышающей основную ставку Центрального банка, но не более чем на 10 процентных пунктов;

по кредитам, выдаваемым субъектам сферы туризма на пополнение оборотных средств в размере до 1 млрд сумов в части, превышающей основную ставку Центрального банка, но не более чем на 10 процентных пунктов, в период с 1 июня до 31 декабря 2020 года.

Указом также предусматривается субсидирования средств размещения в размере 10% стоимости услуг по размещению (гостиничных услуг) с 1 июня 2020 года по 31 декабря 2021 года.

Фонд поддержки туристской сферы также выплатит премиальные субсидии туроператорам и турагентам — резидентам Узбекистана в размере 15 долларов за каждого привезенного и обслуженного иностранного туриста в Узбекистане с условием их нахождения на территории страны не менее пяти суток, с начала возобновления въездного туризма и до достижения общего количества въезжающих иностранных туристов 500 тысяч человек. Исключение — зарубежные туристы, прилетевшие с использованием компенсируемых чартерных рейсов в соответствии с указом президента (УП-5781).

Фонд может частично субсидировать расходы туроператоров на авиа- и железнодорожные билеты в размере 30% от их стоимости при условии организации тура в Узбекистан для иностранных туристских групп численностью не менее 10 человек и их пребывания не менее пяти ночевок в средствах размещения с начала возобновления въездного туризма и по 31 декабря 2020 года.

До 1 июня 2021 года за счет Фонда будут выделены средства на компенсацию расходов гостиниц по реновации, реконструкции, а также обновлению материально-технической базы для получения или повышения ими категорий с условием сохранения в последующем присвоенной категории в течение 3 лет в следующих размерах:

5 млн сумов за каждый номер в гостиницах с категорией 3 звезды;

10 млн сумов за каждый номер в гостиницах с категорией 4 звезды;

15 млн сумов за каждый номер в гостиницах с категорией 5 звезд.

Помимо этого, обучение всех слушателей, принятых на учебу в 2020 году в техникумы и колледжи, находящиеся в ведении Госкомтуризма, будет проходить, в порядке исключения, на основе государственного гранта.

«Мы всех примем на государственный грант. Это тоже очень привлекательно, чтобы в этой сфере работало больше людей, чтобы они связали свою жизнь с туризмом, потому что эта отрасль имеет большое будущее», — заявил глава Госкомтуризма.

С 1 октября будут пролонгированы выплаты основного долга по ранее выданным кредитам на строительство средств размещения на срок от 18 до 24 месяцев.

До 1 января 2022 года юридические лица освобождаются от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление и НДС) за ввозимое оборудование, технику, их комплектующие изделия и запасные части для проведения дезинфекционных работ, бесконтактно управляемое (сенсорное) оборудование для строительства, реконструкции и оснащения зданий и сооружений, а также дезинфицирующих средств без запаха по перечням, формируемым в установленном порядке.

Напомним, что в «зеленых» и «желтых» регионах Узбекистана с 1 июня возобновляется внутренний туризм. С учетом санитарных норм работу начнут туроператоры, турагентства, средства размещения, объекты культуры, культурного наследия и другие.