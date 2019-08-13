С 1 января 2020 года Узбекистан будет компенсировать часть затрат субъектов туристской деятельности или авиаперевозчиков по организации чартерных рейсов из других стран. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Республике Узбекистан».

Компенсации будут выплачиваться наполовину из государственного бюджета и наполовину из Фонда поддержки туристской сферы при Госкомтуризма в размере 20 долларов США за каждого иностранного туриста , а в период зимнего сезона (с 20 ноября по 20 февраля) — 50 долларов США при условии продолжительности его пребывания в Узбекистане не менее 5 ночевок.

В интервью «Газете.uz» заместитель премьер-министра по вопросам социального развития Азиз Абдухакимов заявил, что система субсидирования авиаперевозчиков и турфирм, которые организуют чартеры в Узбекистан, впервые внедряется на территории СНГ.

«Если брать среднемагистральные самолеты со 150 пассажирами, то выходит 3000 долларов за самолет [в летний период]. Это примерно соответствует той сумме, которую платят турецкие власти… Мы хотим организовать огромное количество чартеров в Узбекистан. Это даст большой рывок для развития туризма», — считает он.

Азиз Абдухакимов добавил, что президент Шавкат Мирзиёев дал поручение увеличить поток посетителей в Узбекистан до 10 миллионов человек. Если в 2016 год число посетителей составило 1,3 миллиона, в 2017 году — 2,7 миллиона, в 2018 году — 5,4 миллиона, то в 2019 году ожидается уже 6,3−6,4 миллиона.

Обновленные целевые показатели, утвержденные указом, составляют свыше 7 миллионов посетителей в 2020 году, 8,4 миллиона — в 2021-м, более 10 миллионов — в 2022-м, 10,6 миллиона — в 2023-м, 11,25 миллиона — в 2024 году и свыше 11,8 миллиона — в 2025-м.

«Открытие аэропортов и внедрение системы субсидирования чартеров, на наш взгляд, даст желаемый результат», — отметил Азиз Абдухакимов.