Заместитель хокима Букинского района Ташкентской области по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе Анвар Хантураев оштрафован на 22,3 млн сумов (около 2200 долларов) за принуждение педагогов к общественным работам.

Как сообщила пресс-служба Министерства народного образования, замхокима был привлечен к ответственности по результатам изучения, проведенного сотрудниками контрольно-правовой инспекции МНО и Государственной трудовой инспекции.

Отмечается, что Анвар Хантураев необоснованно вмешался в деятельность учреждений народного образования, унизил честь и достоинство педагогов, принудил их к труду и работам, которые не связаны с их профессиональной деятельностью.

В частности, замхокима поручил руководителям районных школ провести работы по благоустройству и инвентаризации приусадебных участков.

19 апреля в школе №12 Анвар Хантураев провел собрание с участием 53 руководителей школ и активистами махалли. На встрече он публично раскритиковал и оскорбил директора школы М. Хакимову за несвоевременную инвентаризацию приусадебных участков населения. В итоге замхокима взял у руководителя школы объяснительную на имя хокима района и заявление об увольнении, говорится в сообщении.

Кроме того, 6−7 мая замхокима оказал давление на директоров школ №15, 16, 18, 25, 50 и принудил 25 человек к прополке сорняков на «Молодежном поле» («Ёшлар майдони»), отмечает МНО.

Анвар Хантураев привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 51 КоАО (административное принуждение к труду) и оштрафован на 22,3 млн сумов, что соответствует 100 базовым расчетным величинам (назначено максимальное наказание, предусмотренное данной статьей — ред.).

При принуждении к труду рекомендуется обращаться в Генеральную прокуратуру (телефонный номер 1007) и Министерство занятости и трудовых отношений (71−200−11−76).