В мае пресечена преступная деятельность проживающих в Ферганской области членов группы запрещенной на территории Узбекистана террористической организации «Хизб ут-Тахрир», сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел со ссылкой на Главное управление по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

По данным ведомства, члены группы отбыли срок наказания за участие в организации «Хизб ут-Тахрир», однако, несмотря на оказанную им социальную, правовую и моральную поддержку, со своими единомышленниками продолжили незаконную пропаганду путем распространения идей и литературы среди населения.

«По адресам проживания задержанных лиц была найдена литература экстремистского содержания, которая была изъята в процессуальном порядке в присутствии понятых», — подчеркивается в заявлении управления.

В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело «по соответствующим статьям», а также проводятся следственные мероприятия по выявлению преступных связей в Андижанской, Ферганской, Наманганской, Ташкентской, Сурхандарьинской областях и в Ташкенте для привлечения их к следственным действиям.

Напомним, в октябре 2019 года также была раскрыта деятельность аналогичной группировки «Хизб ут-Тахрир», которая действовала в Ферганской долине.