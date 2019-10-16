На территории Андижанской, Наманганской, Ферганской областей 16 октября была пресечена деятельность членов группы религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир», сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана. Количество участников группы не уточняется.

По сведениям МВД, большинство арестованных лиц ранее отбывали наказание за участие в «Хизб ут-Тахрир», но продолжили незаконную пропаганду среди населения. В местах их проживания была обнаружена и изъята литература экстремистского содержания.

В отношении арестованных возбуждено уголовное дело, ведется следствие, отмечается в сообщении.

МВД призвало граждан, особенно молодежь, «во избежание нарушения закона не подвергаться воздействию разрушительных идей, а также не хранить и не распространять материалы, представляющие угрозу общественному порядку».

Постановлением Верховного суда от 2016 года «Хизб ут-Тахрир» включена в список организаций, деятельность которых запрещена на территории Узбекистана. Организация также запрещена на территории России, Германии, КНР, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и ряда других стран.