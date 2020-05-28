Верховный суд Узбекистана 28 мая сообщил о приговоре бывшему директору Института стратегических и межрегиональных исследований политологу Рафику Сайфулину, который был вынесен 25 мая.

Оглашение приговора состоялось в Военном суде. Закрытый судебный процесс проходил несколько месяцев.

Рафик Сайфулин обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 157 (измена государству) и частью 1 статьи 248 (незаконное владение оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами) Уголовного кодекса.

«В ходе закрытого судебного процесса, проходившего несколько месяцев, заслушаны и проанализированы показания подсудимого и свидетелей. Дана оценка доказательствам, собранным органом следствия, проверены доводы подсудимого», — говорится в сообщении.

Суд признал Рафика Сайфулина виновным в совершении вышеуказанных преступлений и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.