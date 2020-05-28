Около 100 человек в Андижанской области помещены на карантин после контакта с двумя водителями-дальнобойщиками, зараженными коронавирусом, сообщило Министерство здравоохранения Узбекистана.

По данным Минздрава, 22 мая 50-летний житель Балыкчинского района Р. Р. и 32-летний житель Избасканского района Б. К. на международном грузовом автомобиле прибыли в контрольно-пропускной пункт Кибрайского района Ташкентской области из России.

Сотрудники Центра санитарно-эпидемиологического благополучия в тот же день взяли у них анализы на коронавирус. Результат теста Б. К. 23 мая показал подозрение на COVID-19, в связи с чем был взят повторный анализ. У второго водителя признаков заболевания не обнаружили.

«Но водители нарушили санитарные требования и выехали домой из стоянки КПП. В ходе оперативно-розыскных мероприятий совместно с правоохранительными органами выяснилось, что водители вернулись к себе домой», — говорится в сообщении. Впоследствии у обоих водителей был подтвержден коронавирус.

По результатам эпидемиологического расследования около 100 человек, контактировавших с водителями в Избасканском и Балыкчинском районах, взяты под карантин.

«К сожалению, невнимательность водителей и несоблюдение санитарных норм стали причиной того, что многие люди, в том числе члены их семьи, близкие, соседи и другие помещены на карантин, а их здоровью угрожает опасность», — говорится в заявлении Минздрава.

Статистика о выявленных случаях коронавируса по регионам за 17 мая. Источник: Минздрав

Стоит отметить, что в статистике Минздрава с 17 мая число выявленных случаев коронавируса в Андижанской области остается неизменным и составляет 175 человек. Вышеуказанные случаи были подтверждены 23 мая, однако не вошли в статистику Минздрава, которая учитывает случаи по месту лечения пациентов (водители проходят лечение в Андижанской области). При этом 26−27 мая статистика по регионам не публиковалась.

Статистика о выявленных случаях коронавируса по регионам за 25 мая. Источник: Минздрав

На запрос «Газеты.uz» об учете этих двух случаев коронавируса в Минздраве заявили, что они были включены в статистику Ташкентской области, поскольку тесты на коронавирус взяты в этом регионе. В министерстве заверили, что в четверг, 28 мая, будет опубликована скорректированная статистика — выявленные у водителей случаи коронавируса переведут из Ташкентской в Андижанскую область.

Напомним, что 25 мая, спустя два дня после выявления коронавируса у водителей, в Избасканском и других районах Андижанской области были организованы массовые мероприятие — пешие марафоны «5000 шагов для здоровой жизни».