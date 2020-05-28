Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 28 мая выросло на 27 и достигло 3396, сообщило Министерство здравоохранения.

Из новых случаев 16 диагностировано среди граждан, находящихся на карантине. Еще 7 случаев выявлено в Ташкенте, 1 — в Самаркандской области, 1 — в Ташкентской области и 2 — у водителей международных грузовых автоперевозок.

На данный момент общее число выздоровевших от COVID-19 в стране достигло 2668. На лечении находится 714 человек, состояние 1 из них крайне тяжелое, 3 — тяжелое.