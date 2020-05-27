realme — это производитель смартфонов, являющийся частью китайской группы компаний BBK, куда также входят Oppo, Vivo и One Plus. Основанный в мае 2018 года, бренд realme стремительно ворвался на мировые рынки и уже за первые четыре месяца приобрел более миллиона пользователей. И сейчас популярность бренда безостановочно растет. В конце первого квартала число поклонников realme достигло 25 млн. Две трети из них — молодежь в возрасте до 25 лет, оценившая бренд за высокую производительность в сочетании со стильным дизайном.

Войдя в топ-7 мировых брендов смартфонов по версии Counterpoint Research, realme стал одним из быстрорастущих брендов. Бренд сотворил настоящий фурор в Индии, продав миллион телефонов в течение трех дней. А 30 декабря 2019 года realme вошел в топ-5 брендов в Испании.





В настоящее время бренд realme представлен на рынках 27 стран, включая Китай, Испанию, Италию, Францию, Англию, Индию, Россию, Украину и другие.

Основными преимуществами смартфонов бренда являются высокая производительность, стильный дизайн и высокое качество сборки по доступной цене. Миссия бренда — дать возможность большему количеству пользователей наслаждаться жизнью вместе с красотой технологий.

Дистрибьютором смартфонов realme в Узбекистане стала компания CA Distribution, представляющая на узбекском рынке более 50 известных брендов.





В магазинах уже доступны в продаже:

realme С2 — практичный и крепкий бюджетный смартфон в бриллиантовом стиле;

realme 5 — недорогой смартфон с ярким дизайном, мощным аккумулятором и универсальными камерами;

realme 5 Pro — доступный сверхпроизводительный смартфон, оснащенный квадрокамерой с четырьмя модулями, для любителей фотографировать

realme XT — отличная автономность, тройной слот для карт, чип NFC, запас мощности и квадрокамеры. Быстрый, качественный и с одной из выдающихся камер в своем сегменте смартфон.

Со списком магазинов можно ознакомиться по ссылке или в Instagram.

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