НБУ дорожит мнением своих потребителей, поэтому запускает новый продукт совместно с потребителями, благодаря которому можно получить краткосрочный кредит (овердрафт) через приложение Milliy, не дожидаясь зарплаты.
В связи с этим банк объявляет открытый конкурс и голосование, чтобы подобрать удобное и подходящее название новой услуге.
Конкурс будет состоять из двух этапов. На первом этапе конкурса нужно:
- Придумать название для нового продукта.
- Отметить одного друга в комментариях под постом в Instagram.
Первый этап завершится 2 июня.
Во второй этап пройдут три варианта названия, которые будут выбраны командой банка, а также два варианта предоставит НБУ.
Открытое финальное голосование с определением победителей пройдет в Telegram-канале банка.
Счастливчики получат:
- первое место — ноутбук Lenovo Ideapad L340−15IWL;
- второе место — планшет Lenovo TB-X505X;
- третье место — Mi Power Bank и наушники Xiaomi Redmi AirDots.
К участию не допускаются:
- названия длиннее двух слов;
- неприличные слова и выражения.
Об услуге
Совсем скоро можно воспользоваться новой услугой и получить кредит прямо на зарплатную карточку через приложение Milliy. Для этого достаточно подать заявку с помощью приложения, и банк моментально рассчитает кредит, исходя из поступлений на зарплатную карту НБУ.
Дополнительные преимущества новой онлайн-услуги:
- проценты начисляются только на потраченную сумму;
- можно использовать средства для любых целей;
- без поручителей и залога;
- быстрое оформление.
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