НБУ дорожит мнением своих потребителей, поэтому запускает новый продукт совместно с потребителями, благодаря которому можно получить краткосрочный кредит (овердрафт) через приложение Milliy, не дожидаясь зарплаты.

В связи с этим банк объявляет открытый конкурс и голосование, чтобы подобрать удобное и подходящее название новой услуге.

Конкурс будет состоять из двух этапов. На первом этапе конкурса нужно:

Придумать название для нового продукта. Отметить одного друга в комментариях под постом в Instagram.

Первый этап завершится 2 июня.

Во второй этап пройдут три варианта названия, которые будут выбраны командой банка, а также два варианта предоставит НБУ.

Открытое финальное голосование с определением победителей пройдет в Telegram-канале банка.

Счастливчики получат:

первое место — ноутбук Lenovo Ideapad L340−15IWL;

второе место — планшет Lenovo TB-X505X;

третье место — Mi Power Bank и наушники Xiaomi Redmi AirDots.

К участию не допускаются:

названия длиннее двух слов;

неприличные слова и выражения.

Об услуге

Совсем скоро можно воспользоваться новой услугой и получить кредит прямо на зарплатную карточку через приложение Milliy. Для этого достаточно подать заявку с помощью приложения, и банк моментально рассчитает кредит, исходя из поступлений на зарплатную карту НБУ.

Дополнительные преимущества новой онлайн-услуги:

проценты начисляются только на потраченную сумму;

можно использовать средства для любых целей;

без поручителей и залога;

быстрое оформление.

На правах рекламы.