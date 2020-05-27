Вчера, 26 мая, значения температуры практически во всех регионах Узбекистана перекрыли температурные рекорды этого дня, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Первые две декады мая в Узбекистане наблюдалась неустойчивая погода. Один за другим развивались атмосферные процессы, приводящие к выпадению ливневых дождей с грозами и сильным ветром, а даже к выпадению града.

К началу последней декады мая погода «успокоилась», и сразу же начала набирать силу жара. Температура воздуха росла день ото дня и вчера, 26 мая, достигала +35…+39 градусов, по югу — +39…40.

Самые высокие температуры наблюдались по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям, там жара в дневные часы достигала +40…42 градусов, в отдельных пустынных районах — до +44.

Такие значения температуры нехарактерны для конца мая в Узбекистане, отметили синоптики. Практически во всех регионах республики был перекрыты температурные рекорды этого дня.

По северу Узбекистана местами были установлены новые рекорды максимальной температуры для всего месяца.

«Другими словами, по данным большинства метеорологических станций Каракалпакстана и Хорезмской области, таких высоких майских температур, как 26 мая 2020 года, ранее никогда не наблюдалось», — подчеркнули в Узгидромете.

В Ташкенте, например, самая высокая температура в мае +39,9 градуса, была зафиксирована в 1902 году. За последние 20 лет самая высокая майская температура +38,6 градуса наблюдалась в 2004 году. В остальные годы этого тысячелетия в самые теплые годы температура в мае в Ташкенте поднималась не выше +37 градусов.

«А вот в Нукусе абсолютный максимум температуры в мае за все годы наблюдений составляет +41,3 градуса и, скорее всего, этот рекорд будет побит в этом году», — считают синоптики.

По югу республики значения температуры в конце мая в этом году, вероятно, не дотянут до своих рекордных значений, которые в самые жаркие годы достигали +43…+44, прогнозируют в Узгидромете.

До конца мая по всей республике сохранится сухая и преимущественно малооблачная погода. Усиление ветра до 15−20 м/с возможно лишь по северу и пустынной зоне республики.

Температура воздуха будет в пределах +34…+39, по северу, югу и пустынной зоне — до +40…+42 градусов. Затем, 29−30 мая, по сравнению с остальными днями температура снизится на 2−3 градуса, но останется в тех же пределах. В начале июня существенных изменений в погоде не произойдет, считают синоптики.