Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 мая подписал указ об учреждении нагрудного знака «Мехр-саховат» («Милосердие и щедрость»), сообщило УзА.

Новым знаком будут награждаться как граждане Узбекистана, так и лица, не являющиеся гражданами страны.

За что награждаются знаком «Мехр-саховат»:

мужество и отвагу, проявленные в период пандемии коронавируса, при устранении последствий различных стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;

продолжение и развитие таких ценность и традиций, как милосердие, щедрость и доброта;

большой вклад в превращение в общенародное движение деятельности по всесторонней поддержке социально уязвимых слоев населения;

эффективное распределение благотворительных средств, инициативность в предоставлении своевременной безвозмездной помощи населению, оказавшемуся в трудном положении;

активное участие в укреплении атмосферы мира, спокойствия, единства и взаимопонимания;

являющуюся примером благотворительную деятельность и совершение добрых дел.

В центре нагрудного знака на фоне лучей восходящего солнца расположено символическое изображение людей в объятиях заботливых рук. По окружности в верхней части награды на фоне белой эмали расположена надпись «MEHR — SAXOVAT», в нижней части — две лавровые ветви. На оборотной стороне изображен государственный герб Узбекистана.

Нагрудный знак вручается в торжественной обстановке президентом или от его имени председателем Сената, спикером Законодательной палаты, премьер-министром, руководителями республиканских органов министерств, ведомств и общественных объединений, председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, хокимами областей и Ташкента.