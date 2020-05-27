В Узбекистане за 14 дней на карантин было взято 49042 человека, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как отметил начальник управления Минздрава Бахромжон Игамбердиев, за две недели на стационарный карантин помещены 4056 граждан, прибывших в страну 17 чартерными рейсами, а также 11216, прибывших через пограничные пункты. Всего изолировано 20035 человек, включая контактировавших лиц.

За этот период в стране было подтверждено 734 случая COVID-19, из них 283 — в карантинном комплексе в Юкоричирчикском районе Ташкентской области.

Согласно опубликованным данным, больше всего инфицированных среди прилетевших чартерными рейсами выявлено 14 мая у 86 граждан, прибывших из Санкт-Петербурга. На пограничных постах наибольшее число инфицированных установлено на посту «Гишткуприк» — у 99 лиц, прибывших из Казахстана.

Бахромжон Игамбердиев напомнил, что в среднем каждый день на одного человека, находящегося на стационарном карантине под медицинским наблюдением, из государственного бюджета выделяется 153,7 тысячи сумов, что равно 2,2 млн сумов за 14 дней.

«Все расходы, от нахождения на стационарном карантине до перевозки граждан в их дома по окончании карантина, полностью покрываются из госбюджета», — отметил он.

С начала карантинных мероприятий (по состоянию на 21:00 26 мая) всего из карантина выписано 348292 из 394181 человека. Из них 280006 были на домашнем карантине (из 305044) и 68286 — на стационарном (89173).

Источник: Министерство здравоохранения.

Как следует из данных Минздрава, лечение одного пациента с коронавирусом обходится бюджету в 32,3 млн сумов. Всего на лечение 2492 выписавшихся пациентов потрачено 80,491 млрд сумов, на лечение остальных 573 — 18,507 млрд сумов. На лечение 50 пациентов в тяжелом состоянии выделено 3,22 млрд сумов (по 64,4 млн сумов). Содержание 45455 граждан на стационарном карантине оценено в 100 млрд сумов.

На совещании 26 мая президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что до сегодняшнего дня из-за рубежа возвращены 47 тысяч узбекистанцев. У многих из них, особенно среди вернувшихся за последние две недели, выявлен коронавирус. Почти 50% больных по стране составляют лица, прибывшие из-за границы.

Ожидается, что в течение следующих 10 дней прибудут еще 3500 человек воздушным путем и около 7000 — через пограничные посты. Всего более 100 тысяч сограждан изъявили желание вернуться на родину и ждут своей очереди.