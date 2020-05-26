Сегодня, 26 мая, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в начале видеоселекторного совещания по вопросам инвестиций акцентировал внимание на работе по противодействию пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба главы государства.

«В последние дни в нашей стране увеличилось число больных коронавирусом. Следует отметить, что руководители большинства регионов и предприятий, наши граждане неправильно воспринимают смягчение карантинных мер, ошибочно думая, что, якобы, болезнь прошла», — заявил президент.

До сегодняшнего дня из-за рубежа возвращены 47 тысяч узбекистанцев. У многих из них, особенно среди вернувшихся за последние две недели, выявлен коронавирус, отмечает пресс-служба. Почти 50% больных по стране составляют лица, прибывшие из-за границы.

Ожидается, что в течение следующих 10 дней прибудут еще 3500 человек воздушным путем и около 7000 через пограничные посты. Вместе с тем более 100 тысяч сограждан изъявили желание вернуться на родину и ждут своей очереди. «Учитывая серьезность ситуации в странах, откуда они возвращаются, а также в сопредельных государствах, предаваться спокойствию нельзя», — отмечается в сообщении.

Сегодня в «красной» зоне остаются 40 районов и городов, в «желтой» — 45. За последние 10 дней зафиксирован рост числа зараженных среди населения. В частности, выявлено 57 инфицированных в Навои, 73 пациента в Самарканде, 114 — в Ташкенте и столичной области, говорилось на совещании

Участились случаи несоблюдения социальной дистанции, особенно на рынках, в торговых комплексах, банках, уличных прогулок без медицинских масок, проведения различных массовых мероприятий дома. «Словом, слабеет бдительность и осторожность», — резюмирует пресс-служба президента.

Такая ситуация, сказал президент, может свести на нет все усилия по выявлению, предупреждению и лечению этой болезни, результативность триллионных расходов из бюджета.

Республиканской комиссии совместно с хокимами областей в однодневный срок пересмотреть категории территорий, эпидемиологическая ситуация в которых ухудшилась, и внести предложения об усилении карантинных мер.

Министерству здравоохранения поручено увеличить количество проводимых за день анализов в «красных» и «желтых» зонах. При этом необходимо расширить контрольное тестирование в медицинских учреждениях, рынках, банках и местах скопления людей.

«Здесь хотелось бы обратить внимание на весьма важный вопрос. Принято 16 указов и постановлений Президента, направленных на смягчение воздействия пандемии на экономику. Однако организация исполнения этих решений на местах отстает, мы не справляемся с задачей доведения созданных условий и льгот до граждан и предпринимателей», — говорилось на совещании.

Президент предложил наладить действенный контроль палат Олий Мажлиса совместно с местными кенгашами народных депутатов за исполнением президентских решений и поручений, принятых в рамках борьбы с пандемией.

Хокимам районов, городов и областей, министрам поручается ежемесячно проводить брифинги о выполнении президентских актов и представлять отчеты СМИ, представителям парламента и общественности.

В результате смягчения карантинных мер восстановлена деятельность более 19 тысяч (91%) промышленных, 9000 (76%) строительных, 51 тысячи (52%) обслуживающих и 45 тысяч (44%) торговых предприятий. Благодаря этому налоговые и таможенные поступления в мае увеличились на 230 млрд сумов по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца, а объемы реализации строительных материалов на товарно-сырьевой бирже выросли на 20%.

Возрос объем выданных коммерческими банками кредитов — на 13% по сравнению с соответствующим периодом прошлого месяца.

Мы должны целенаправленно продолжать эту работу, как по отраслям, так и по регионам, строго соблюдая требования карантина, заключил президент.