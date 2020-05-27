Торгово-промышленная палата Узбекистана совместно с коллегами из Италии и Казахстана проводит для узбекских предпринимателей бесплатные вебинары, где ведущие эксперты делятся практическими кейсами и европейской практикой в агробизнесе. У участников есть возможность пообщаться с экспертами как локального, так и международного уровня, получить ответы на вопросы и ознакомиться с актуальными проблемами агросектора, рисками и их решениями.

По словам экспертов, Узбекистан — страна с огромным потенциалом в области земледелия и агропромышленности. Фермеры и земледельцы здесь способны выращивать большие урожаи благодаря благоприятной почве и климату. Так, отрасль демонстрирует устойчивые положительные темпы роста, превышающие 6−7% в год. За годы независимости объем производства сельскохозяйственной продукции возрос в целом более чем в два раза. Это позволило увеличить в расчете на душу населения потребление мяса в 1,3 раза; молока и молочных продуктов — в 1,6 раз; картофеля — в 7 раз; овощей — более чем в 2 раза; фруктов — почти в 4 раза.

Вебинары организовываются в рамках проекта «АGROCOMP — повышение конкурентоспособности предприятий пищевой и сельскохозяйственной промышленности в Узбекистане и Казахстане посредством совершенствования цепочек создания стоимости, устойчивого развития и экоинноваций».





Сроки реализации проекта: февраль 2017 года — июль 2020 года; исполнители проекта: ФОРМАПЕР-Торгово-промышленная, ремесленная и сельско-хозяйственная палата Милана-Монцы-Брианцы-Лоди (Италия) в консорциуме с Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан, ОЮЛ «Ассоциация торговых и промышленных предприятий» Республики Казахстан (Алматы), Торговой палатой Карагандинской области (Караганда), Ассоциацией деловых женщин Жамбыльской области (Тараз), и Инновхаб ЭСИ — Торгово- промышленная, ремесленная и сельско-хозяйственная палата Милана-Монцы-

Брианцы-Лоди (Италия), и финансируется Евросоюзом при координации представительства Европейского Союза в Республике Казахстан.

Целевые регионы проекта: Ташкент и Ташкентская область, Наманганская область (Наманган) и Республика Каракалпакстан (Нукус).

За время реализации проекта локальные бизнес-тренеры прошли обучение за рубежом. Теперь они совместно с ведущими специалистами в агросфере с марта по июль проводят бесплатные вебинары, чтобы помочь местным предпринимателям повысить навыки и внедрить эффективные инструменты и практики из кейсов европейских компаний.

«АGROCOMP — большой шанс для всех местных фермеров и предпринимателей. Благодаря нашим партнерам из Европы и поддержке нашего государства, нам удалось создать отличную возможность обмена опытом с ведущими специалистами как региона, так и зарубежья», — говорит менеджер проекта Фаррух Омонов.





Обязательно нужно быть на вебинарах:

успешным предприятиям агробизнеса, готовым повысить конкурентоспособность, ориентированность на внешние рынки;

предпринимателям, желающим повысить знания и навыки, усовершенствовать процессы управления и производства;

начинающим свой путь в бизнесе.

Помимо образовательных целей, проектом предусмотрено оказание практической помощи малому и среднему бизнесу. В частности, как минимум 100 начинающих женщин-предпринимательниц из сельской местности получат адресную поддержку в виде пакета услуг по профессиональной психологической поддержке и мотивации, а также квалифицированную юридическую консультацию по ряду вопросов, в том числе и по ведению бизнеса.

Более того, им будет предоставлена возможность получить профильное обучение и консультации по открытию своего предприятия и написанию бизнес-плана.

Также, как минимум 50 фермеров и фермерских хозяйств получат профессиональную поддержку по подготовке бизнес-плана для получения будущего кредитования.





Как принять участие в вебинарах

Учебные вебинары уже стартовали. Чтобы не пропускать их, нужно подписаться на Telegram-канал УП Торгово-промышленной палаты Узбекистана — Business Monitoring Group.

Консультации можно получить по номерам телефона: (+998) 90−188−20−62 (психолог) и (+998) 97−769−78−88 (юрист).

Номер телефона для консультаций по разработке бизнес-планов для фермеров и фермерских хозяйств: (+998) 97−769−65−55.

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