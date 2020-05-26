Противоэпидемические ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, действуют в Узбекистане уже более двух месяцев. Несмотря на значительные послабления в последние недели, люди не скрывают, что устали от карантина.

В зарубежных СМИ все чаще появляется упоминание второй волны коронавируса. Новые случаи после некоторой передышки регистрируются в Китае, Южной Корее и странах Юго-Восточной Азии.

«Газета.uz» попросила ответить на вопросы о второй волне коронавируса директора Научно-исследовательского института вирусологии и главного инфекциониста Министерства здравоохранения Узбекистана Эркина Мусабаева.

— Что такое вторая волна коронавируса?

— Я не знаю, что такое вторая волна коронавируса. Никто не знает, будет ли она. Это тяжело прогнозировать с научной позиции. Первыми о второй волне коронавируса заговорили журналисты по аналогии с эпидемиями гриппа. Эпидемии бывают постоянно, но до этого был грипп, и никто не думал, что будет другой вирус. Перемешали два разных понятия.

Гонконгский грипп штамма H3N2, эпидемия которого началась в 1968 году, имел три волны. Первая и самая агрессивная произошла весной в основном в странах северного полушария. Вторая, менее активная волна наступила осенью. Последняя волна гриппа была наименее активной.

Только в Восточной и Западной Германии гонконгский грипп унес в общей сложности около 60 тысяч жизней. Сравните с коронавирусной инфекцией, летальность которой в ФРГ составляет 8000.

Конечно, обе инфекции — грипп и коронавирус — респираторные, передаются воздушно-капельным путем. Но у коронавируса SARS-CoV-2 нет такого эффекта чихания и нет такого активного респираторного эффекта. При гриппе аэрозольный шлейф после кашля большой. У коронавируса сухой кашель, и такого шлейфа нет. Кроме того, коронавирусная инфекция больше передается контактно-бытовым путем.

Грипп — сезонное заболевание. Похоже, что у коронавирусной инфекции такие же свойства, потому что заболевание с каждой декадой, по данным НИИ вирусологии, снижается. Мы считаем количество больных с пневмонией среди всех пациентов с положительным тестом на коронавирус.

Полтора месяца назад было больше реанимационных пациентов. Можно сказать, что тяжесть заболевания уменьшилась, что говорит о сезонности, свойственной гриппу. Но это нужно трактовать осторожно. При гриппе в самый пик эпидемии много тяжелых больных. Их количество снижается, когда сезон гриппа проходит.

— Была ли вторая волна эпидемии коронавируса 2003 года?

В 2003 году тоже была эпидемия коронавируса, известная как тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Но тогда какие-то свойства вируса были другие. Человек с SARS-CoV-2 сначала заражает, а затем начинает болеть сам. Летальность коронавируса 2003 года была высокой, но наверняка он не был таким заразным. К тому же, не думаю, что в 2003-м мобильность людей была такой же, как сейчас.

— Почему происходит вторая волна инфекционных заболеваний?

— Это зависит от сезонности. В случае с коронавирусом мы не знаем, есть она или нет. Я предполагаю, что сейчас инфекция стала легче протекать, что лишь косвенно говорит о сезонности.

Хочу подчеркнуть, что понятие вторая и третья волны взято с эпидемии гриппозной инфекции.

Каждая последующая волна происходит в популяции людей, у которых уже есть иммунитет, поэтому вирус не может перезаражать всех. Вторая волна не означает, что болеют уже болевшие. Болеет новая когорта.

Нельзя сказать, может ли человек, ранее перенесший инфекцию, повторно заболеть. В медицине не бывает нулевой и стопроцентной вероятностей.

Есть такое понятие, как перекрестный иммунитет Это подразумевает, что организм защищен не только от определенного вируса, но и от вируса, поменявшего свою структуру.

— Верно ли утверждение, что для победы над вирусом нужна вакцина?

— Я так думаю, это будет ясно осенью. Это зависит от поведения вируса. Нужно время.

— Если вакцина все-таки потребуется, значит ли это, что до ее создания все должны придерживаться противоэпидемических мер? Носить маски, будучи здоровыми?

— Это будет зависеть от цифр, которые будут получены от скрининга. Если будут высокие цифры, то нужно будет носить маски.

Ношение масок — это не самое страшное. Их носят для того, чтобы не трогать лицо, слизистые. Страшны карантинные ограничения, самоизоляция. Это тяжелый момент.

Сейчас люди уже ходят без масок в магазинах и других местах. Я к этому плохо отношусь. Нужно быть более законопослушными. Но народ устал.

— Используются ли компоненты крови переболевших в Узбекистане для лечения пациентов с COVID-19?

— У нас запас этих компонентов есть. Но проанализированные данные по возможному эффекту показали не такой хороший эффект, как предполагалось. Там все оказалось не просто. Нет данных о том, кому их применять.

— Приведёт ли быстрый рост числа заболевших к возврату к ограничительным мерам, которые были приняты в марте?

— Я могу дать рекомендации, но на их принятие влиять не могу. Правительство будет решать, как интерпретировать эти рекомендации. Нельзя сказать, что будет. Но я поднимал вопрос, насколько карантинные мероприятия отражаются на здоровье людей.

Иммунитет ослабевает не только из-за таких внешних факторов, как экология, неправильный образ жизни, курение и другие. Одиночество и депрессия могут сильнее ударить по иммунной системе, чем вышеперечисленные факторы.

Я как специалист изучал влияние депрессии на активность иммунной системы и могу сказать, что мы вводим карантин, но и убиваем иммунитет.

— Готовится ли Узбекистан ко второй волне коронавирусной инфекции?

— Могу сказать, что у нас была беспрецедентная кампания, все было организовано очень четко. Все было сделано для того, чтобы вирус не попал через приезжих. Изначально у нас было достаточно аппаратов искусственной вентиляции легких.

Мы тестируем 10 тысяч человек в день. Если тестировать больше человек, будем выявлять больше бессимптомных больных.

Чтобы знать ситуацию, надо больше тестировать население. Согласно международным рекомендациям, тестирование должно выявлять 5% положительных случаев. Если тесты выявляют больше случаев, значит, тестируется недостаточное количество людей. У нас выявляемость составляет меньше 1%. Это говорит о том, что при нынешней распространенности коронавирусной инфекции мы тестируем достаточное количество населения.

Это делается для сдерживания распространения инфекции. Мы должны знать путь эпидемии, знать, кого изолировать и кого размещать на домашний карантин. Отрабатываются схемы лечения и режим ведения тяжелых больных.

Правильная тактика при смягчении карантина — отслеживание количества больных. Нужно знать, выросла заболеваемость или нет. Если при достаточном количестве тестируемого населения положительные случаи снижаются, можно смягчить карантинные мероприятия.