Сведения о количестве заключенных в Узбекистане будут рассекречены. Соответствующее постановление утвердил 22 мая Кабинет Министров Узбекистана.

Конкретные цифры по заключенным ранее не публиковались. Главное управление исполнения наказаний Министерство внутренних дел сообщало, что для обнародования данных использует мировую практику подсчета — в 2018 году на каждые 100 тысяч жителей Узбекистана в среднем приходится 140 заключенных (на 10% меньше по сравнению с 2017 годом).

Правительственный документ утверждает перечень сведений в сфере исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, подлежащих рассекречиванию. В этот перечень включены данные о количестве лиц, содержащихся в учреждениях по исполнению наказания и следственных изоляторах МВД страны.

В перечень также вошли сведения о количестве и месте расположения учреждений по исполнению наказания и следственных изоляторов, количестве умерших, а также лиц, в отношении которых применяются меры принудительного медицинского характера. Секретность будет снята с производственной деятельности тюрем и колоний.

По данным Национального центра по правам человека Узбекистана, за последние 15 лет число заключенных, содержащихся в местах лишения свободы, сократилось более чем в 2 раза и на 1 января 2017 года составило 133 человека на 100 тысяч населения. При этом наполняемость пенитенциарных учреждений Узбекистана составляет в среднем 80%, в некоторых учреждениях — около 30%, а в единственной в стране воспитательной колонии для несовершеннолетних — менее 10%.