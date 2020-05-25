Компания «Узбекнефтегаз» предложила повысить акцизный налог на импорт бензина с 5% до 20%. Подлинность документа, который распространился в социальных сетях, «Газете.uz» подтвердили в «Узбекнефтегазе» и Министерстве энергетики.

«В целях обеспечения нефтепродуктами потребителей республики по доступным ценам путем снижения затрат на импортное сырье, считаем актуальными предлагаемые МИВТ (Министерство инвестиций и внешней торговли — ред.) меры по защите внутреннего рынка, в связи с обнулением акцизного налога на ввозимые товары», — говорится в документе.

При этом для обеспечения производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов «Узбекнефтегаз» просит пересмотреть ставки акцизного налога на ввоз отдельных готовых нефтепродуктов. Это будет стимулировать производство нефтепродуктов на территории страны, считают в компании.

Фото: TROLL UZ / Facebook.

Согласно предложенным ставкам, акциз на нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, планируется снизить с 5 до 0%. Однако акцизный налог на бензин Аи-80, Аи-91, Аи-92 предлагается повысить с 5 до 20%. Под повышение также подпадает авиатопливо для газотурбинных двигателей марки Джет А-1 и реактивных двигателей ТС-1.

С 15 мая цена импортного (казахстанского) бензина Аи-92 на автозаправках UNG снизилась до 5000 сумов, в то время как местный Аи-91 после снижения в апреле стоит 5600 сумов.