С 13 апреля цена бензина марки Аи-91 на автозаправках UNG компании «Узбекнефтегаз» будет снижена с 5800 до 5600 сумов за литр, сообщила пресс-служба компании.

«Узбекнефтегаз» напоминает, что цены на бензин и дизельное топливо снижаются с марта. В течение месяца стоимость дизтоплива уменьшилась на 500 сумов.

С 26 марта была снижена стоимость импортного бензина Аи-92.

С 1 мая отменяется государственное регулирование цен на бензин Аи-80 и дизельное топливо. Заместитель председателя правления «Узбекнефтегаза» Улугбек Ашуров заявлял, что это позволит повысить конкурентную среду в отрасли и снизить цены.