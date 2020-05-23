Ограничение на импорт цемента, введенное месяц назад, снято постановлением Кабинета Министров Узбекистана, сообщил «Газете.uz» источник в правительстве.

«В целях бесперебойного обеспечения строительных работ, проводимых в республике, принято решение о возобновлении с 23 мая ввоза по импорту цементной продукции», — говорится в принятом документе.

Временное ограничение на импорт цемента было введено 23 апреля в связи с падением спроса на этот материал из-за остановки работы на многих строительных объектах республики, а также для поддержки местных производителей.

Отметим, что остановленное карантинными ограничениями строительство крупных объектов возобновлено с середины апреля. С 25 апреля вновь начали работать рынки стройматериалов.