Около 60 миллионов человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас. Его заявление опубликовано на сайте организации.

«По нашим оценкам, до 60 миллионов человек окажутся в крайней нищете, что сводит на нет весь прогресс, достигнутый в области сокращения масштабов бедности за последние три года, — сказал глава ВБ. […] Семьи потеряли близких, миллионы — работу и средства к существованию, системы здравоохранения испытывают огромную нагрузку во всем мире».

По словам Мэлпаса, во Всемирном банке ожидают, что падение глобального ВВП в этом году составит до 5%.

Он отметил, что ВБ оказал помощь в борьбе с пандемией уже 100 государствам, на которые приходится 70% населения планеты. Всего банк обязуется в течение 15 месяцев выделить развивающимся странам 160 млрд долларов для реагирования на последствия, вызванные вспышкой COVID-19.

Мэлпас также призвал страны-кредиторы присоединяться к инициативе «Большой двадцатки», которая объявила временный мораторий на выплаты долга со стороны ряда развивающихся стран.

«Безопасное возобновление экономик развитых стран — один из важнейших компонентов для восстановления роста в развивающихся странах. Кроме того, денежные переводы, финансовая поддержка торговли и туризма будут решающими шагами для стран после пандемии», — подчеркнул глава ВБ.