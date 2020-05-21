Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи с 19 мая закрыт на карантин из-за обнаружения коронавируса у пациентов и медицинского персонала центра, сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения,

67 пациентов, проходивших лечение в центре, были переведены в Самаркандский филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра травматологии и ортопедии.

До возобновления работы центра неотложная помощь населению региона будет оказываться:

травматологические и нейрохирургические (с реанимацией) медуслуги — в Центре травматологии и ортопедии в Самарканде;

хирургия, урология, гинекология, ЛОР, педиатрия, услуги терапии и реанимации — во 2-й клинике СамМИ;

медицинская служба комбустиологии (ожоги) — в Самаркандском городском медицинском объединении;

токсикология и служба ЭКД — в областном многопрофильном медицинском центре.

Граждан, которые имели первичный контакт с пациентами с коронавирусом среди городского населения, поместят на карантин в областной кардиологической диспансер, областной центр реабилитации и протезирования лиц с инвалидностью и областную глазную больницу.