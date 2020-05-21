Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 16:30 21 мая выросло на 14 и достигло 2964, сообщило Министерство здравоохранения.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 16:30 21 мая выросло на 14 и достигло 2964, сообщило Министерство здравоохранения.
|В мире Статистика
|2 964
|2 407
|13
|4 996 472
|1 897 466
|328 115
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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