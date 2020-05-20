Мировая пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные меры заставили по-новому взглянуть на многие сферы нашей жизни. Многие семьи столкнулись со сложностями с пропитанием, другие остались без денег, а в третьих кто-то и вовсе потерял работу.

Но это еще раз подтверждает, что качественное зарубежное образование — это залог успешного будущего и финансового благополучия. Все очевидно: высокообразованные люди выше ценятся на рынке трудового капитала и могут рассчитывать на стабильность даже в непростой экономической ситуации.

Казалось, о каком зарубежном высшем образовании может идти речь, когда в связи с COVID-19 закрыто большинство университетов, а выехать за границу невозможно и страшно? Пока неизвестно, когда закончится вспышка коронавируса, но это не повод попусту растрачивать время и откладывать обучение еще на один год. Многие ведущие вузы Европы и США еще предлагают возможность поступить и начать обучение в онлайн-режиме, а когда опасность коронавируса спадет, перевестись на очное обучение.





В целом дистанционное обучение практически ничем не уступает очному, только преподавание ведется через интернет. Все обучающие материалы созданы внутри университета и полностью соответствуют образовательной программе. При этом студент получает доступ к обширной базе учебных материалов вуза, включая электронные книги, видеоуроки и практические задания.

Все возникающие вопросы можно обсудить в онлайн-платформе напрямую с профессорами и преподавателями. Чтобы студенты лучше усваивали материал, лекторы проводят вебинары и онлайн-воркшопы.

Таким образом, при дистанционном обучении вуз буквально «приезжает» на экран монитора студента, где бы он не находился. И у такого формата есть целый ряд преимуществ.





Шесть плюсов в пользу поступления в зарубежный вуз во время пандемии

Безопасность. Получать первоклассное и полноценное зарубежное образование можно начать дистанционно в комфортных для себя условиях. Пока не стихнет пандемия коронавируса, не придется ехать за рубеж и подвергать себя опасности заражения.

Экономия времени. Студент не теряет время и остается в плюсе при любом раскладе. Если пандемия закончится до начала учебного года, то можно сразу начать очное обучение. Если опасность сохранится — можно начать учиться дистанционно, а после затишья коронавируса перевестись на очное обучение и уехать в кампус вуза. Таким образом, не нужно ждать следующего года для поступления.

Экономия денег. Дистанционное обучение стоит на 20−30% дешевле, чем очное. К тому же не придется тратиться на аренду жилья, проезд, питание и все сопутствующие расходы.

Необязательный IELTS. Не страшно, если в связи с пандемией абитуриент не успели получить на сертификат IELTS. Многие зарубежные университеты предлагают сдать внутренний экзамен, который заменяет требование языкового сертификата. Его можно сдать не выходя из дома и сразу начать учиться.

Плавная нагрузка. Зарубежная программа обучения может быть более интенсивной, чем привык студент. Онлайн-обучение станет оптимальным для периода адаптации и позволит учиться в своем темпе: можно не бояться отстать от сокурсников и всегда есть возможность повторить материал.

Престижное образование. Ведущие вузы Европы и США стали доступны для студентов из Узбекистана. Получить востребованное зарубежное образование, которое станет надежной путевкой в жизнь и гарантом успеха в будущем, можно уже сегодня.

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