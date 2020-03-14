В Ташкенте завершается строительство первой в стране трехуровневой транспортной развязки. Она возводится на перекрестке Ахангаранского шоссе и улиц Паркентской, Темура Малика, Махтумкули и новой дороги в Чимган через аэропорт бизнес-авиации. Хокимият города намерен открыть объект 17 марта. Корреспондент «Газеты.uz» Шухрат Латипов ознакомился с финальным этапом проекта.

Строительство развязки началось в мае 2018 года. Проект, оцениваемый в 140 млрд сумов, разработан АО «Боштранслойиха» и УП «Куприккурилишлойиха». Завершить строительство планировалось до конца 2019 года.

На нижнем уровне развязки (Паркентская — Ахангаранское шоссе) проложен шестиполосный тоннель длиной 502 м, шириной 26,7 м и высотой 5,5 м. Стены тоннеля украсят панно с видами Узбекистана.

Второй уровень представляет собой трехполосный круг диаметром 329,2 м. Третий уровень — путепровод с улицы Махтумкули на новую дорогу в Ташкентскую область — имеет протяженность 593 м.

Сейчас здесь трудятся около 1600 человек. Укладываются тротуарные и настенные плиты, асфальт, ведется отделочная работа и подключение к электричеству 180 фонарных столбов, высаживаются зеленые насаждения.

Главная особенность развязки — отсутствие светофоров «для бесперебойного движения транспорта», сообщил инженер по техническому надзору дирекции по строительству объекта Зафарбек Ахатов. По расчетам разработчиков, с открытием развязки пропускная способность перекрестка вырастет с прежних 7000−8000 автомобилей до более 20 тысяч в час.

В развязке предусмотрена дренажная система для отвода воды. «Есть насосная станция, после откачки вода будет сбрасываться в дренажный коллектор,. [часть воды] — в канал Карасу».

В период строительства жители жаловались на отсутствие условий для пешеходов. Зафарбек Ахатов заверил, что «с точки зрения безопасности эти моменты изучены и учтены в проекте».

Начальник пресс-службы хокимията Ташкента — советник хокима города по вопросам информационной политики Фуркат Махмудходжаев принес извинения жителям и гостям столицы за временные неудобства. «Поверьте, когда откроется весь этот комплекс, более чем уверен, наши добрые жители сразу забудут о тех неудобствах, что были», — сказал он.

Он подчеркнул, что власти города «не пытаются успеть» во что бы то ни стало сдать развязку к празднику Навруз: «Работа убыстряется, но не в ущерб качеству. Есть свои технологические процессы — все выдерживается от и до. Это не тот порядок, что до праздника мы должны успеть. Самое главное — чтобы дорога служила нам десятилетия».

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