Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA) 18 мая передало партию гуманитарной помощи пострадавшим от прорыва плотины Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе агентства.

В состав груза вошли 4130 средств личной гигиены, товаров первой необходимости и продуктов детского питания. Помощь была доставлена на центральный склад в Гулистане.

Напомним, обрушение плотины Сардобинского водохранилища произошло утром 1 мая. Свыше 70 тысяч человек были эвакуированы. По факту ЧС возбуждено уголовное дело.