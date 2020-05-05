Четыре человека погибли, один пропал без вести в результате наводнения из-за прорыва дамбы Сардобинского водохранилища, произошедшего 1 мая в Сырдарьинской области. Об этом говорилось 5 мая на видеоселекторном совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Президент напомнил, что, в частности, двух сотрудников Национальной гвардии унесло сильным потоком воды во время операции по оповещению и спасению.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Мужество наших парней станет для всех их коллег и молодежи образцом преданности, самоотверженного служения Родине и нашему народу», — сказал глава государства.

Президент также отметил, что «народ может быть спокоен, не должно быть места для каких-либо домыслов и слухов».

«По моему поручению правоохранительные органы начали объективное, беспристрастное и всестороннее расследование инцидента, связанного с наводнением. Заверяю, что все виновные, независимо от того, кем они являются и какую должность занимают, ответят перед законом», — заявил Шавкат Мирзиёев.

«Это наводнение стало горьким уроком для нас. Мы с привлечением международных экспертов проведем глубокую экспертизу всей дамбы. Только тогда мы придем к окончательному выводу», — продолжил он.

Все гидроэнергетические сооружения, плотины и гидроэлектростанции, которые могут быть подвержены эрозии из-за сильных дождей, в настоящее время проверяются государственными органами, сообщил также глава государства.

В результате катастрофы в Сардобе были также затоплены некоторые населенные пункты в соседнем Мактааральском районе Туркестанской области Казахстана.

«Мы с президентом Казахстана, уважаемым Касым-Жомартом Токаевым в духе взаимопонимания и открытости обсудили этот вопрос в ходе телефонного разговора. Вчера делегация во главе с акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым посетила место происшествия и подробно изучила ситуацию», — рассказал президент.

«Мы с братским казахским народом издавна жили бок о бок, пили воду из одной реки, мы близки, как родственники. Мы всегда стояли плечом к плечу и поддерживали друг друга, как в светлые дни, так и в периоды испытаний. Мы очень сожалеем, что эта неожиданная техногенная катастрофа принесла столько бед и нанесла ущерб не только нашему населению, но и соседям, нашим братьям, населенные пункты и посевы которых также были повреждены», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Правительства, министерства, ведомства и хокимияты обеих республик будут тесно сотрудничать в борьбе с последствиями стихии.

«Мы также выразили готовность предоставить нашим казахстанским братьям необходимую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия», — заявил глава государства.