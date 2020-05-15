Давно пора поменять старый автомобиль на новый, но пугают предстоящие хлопоты? Есть выход. Можно обратиться в UzAuto Motors Service & Trade-In Center, где автомобиль с пробегом обменяют на новый в тот же день по программе Trade-In.

Программа Trade-In позволяет владельцу подержанного автомобиля обменять его в автосалоне на совершенно новое авто с доплатой. А желающие приобрести подержанный автомобиль, приобретая его в салоне, могут быть уверены в его юридической «чистоте» и реальной «истории болезней».

По программе Trade-In в наличии имеются автомобили Tracker, Malibu, Lacetti, Cobalt, Nexia-3 и Spark.

Порядок обмена автомобиля на новый:

  1. Выбор нового автомобиля в автосалоне.
  2. Оценка — эксперт автосалона оценивает старое авто с учетом технического состояния и года выпуска.
  3. Подписание договора купли-продажи старого авто — при этом нет необходимости нотариального оформления сделки.
  4. Доплата за новый автомобиль — клиент оплачивает разницу между ценой нового автомобиля и старого.
  5. Регистрация — представители ГИБДД регистрируют новый автомобиль.
  6. Получение — клиент уезжает на новом авто из салона.

Преимущества программы Trade-In:

  • не требует посещения нотариуса и уплаты дополнительных пошлин;
  • экономит время продажи старого автомобиля;
  • избавляет от риска мошеннических действий и обмана со стороны третьих лиц;
  • комфортные условия и безопасность сделки;
  • две сделки сводятся к одной — продажа старого автомобиля и уезд на новом.

Также клиенты Trade-In центра могут воспользоваться услугой доставки автомобиля на дом.

«Приезжайте на своем старом автомобиле и забирайте новый!»

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−120−70−77.

Адрес: Яшнабадский р-н, ул. Эльбек, 61
Ориентир: м-в Дустлик-2

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