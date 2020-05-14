Всемирный банк предоставил более 370 млн долларов странам Центральной Азии на борьбу с коронавирусом. Средства выделены в рамках глобального пакета чрезвычайного реагирования, а также перераспределены из проектов, реализуемы в государствах региона при финансовом содействии ВБ, сообщила пресс-служба банка.

Помощь ВБ, как ожидается, позволит выполнить широкий спектр мероприятий по повышению эффективности национальных систем здравоохранения и первичной медицинской помощи, совершенствованию эпидемиологического мониторинга, подготовке медработников, взаимодействующих с инфицированными пациентами.

Предоставленные средства будут также использованы для закупок важного медицинского оборудования, включая наборы для тестирования, лабораторные реагенты, оборудование для отделений реанимации, а также индивидуальные средства защиты для медработников.

Кроме того, в зависимости от приоритетов конкретных стран Центральной Азии, финансирование позволит их правительствам расширить программы по предоставлению социальной защиты наиболее уязвимым слоям населения, наладить систему дистанционного образования и решить другие задачи по смягчению последствий пандемии.

«Мировая экономика переживает беспрецедентный кризис в связи с пандемией COVID-19. Фактически, мы стоим на пороге самого тяжелого экономического кризиса со времен Второй мировой войны», — отметил ведущий экономист ВБ в Центральной Азии Ивайло Изворски. — Для смягчения последствий COVID-19 странам региона необходимо действовать оперативно, начав с планирования процесса выхода из кризиса и определив четкие меры и структурные реформы по восстановлению экономического роста".

На 14 мая комплекс мер реагирования ВБ в Центральной Азии для смягчения последствий COVID-19 включает следующие проекты:

Узбекистан

На улучшение национальной системы здравоохранения, а также поддержку малоимущих слоев населения, пострадавших от экономического кризиса, спровоцированного пандемией направлены 95 млн долларов.

Всемирный банк также предоставил 200 млн долларов для обеспечения бюджета дополнительными средствами на фоне значительного сокращения налоговых поступлений и непредвиденного увеличения расходов в рамках антикризисной программы правительства.

Кроме того, были выделены 17 млн долларов в рамках проекта по улучшению системы экстренной медицинской помощи в Узбекистане, который позволит произвести закупки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), рентген-аппаратов, инфузионных насосов, наборов для тестирования, оборудования для контроля за состоянием здоровья инфицированных пациентов и подобного.

Величину предоставленного финансирования можно объяснить тем, что у Узбекистана в центральноазиатском регионе самый крупный портфель сотрудничества с ВБ — 23 проекта на 4,44 млрд долларов.

Казахстан

В рамках реструктуризации проекта по социальному медицинскому страхованию было выделено 10 млн долларов для закупки 236 аппаратов ИВЛ. Дополнительно 17 млн долларов выделяется для приобретения 123 аппаратов ИВЛ и другого медицинского оборудования.

Таджикистан

Стране выделено 11,3 млн долларов, которые, как ожидается, помогут расширить возможности оказания неотложной помощи населению. Средства предназначены для приобретения медицинского оборудования для отделений реанимации, средств индивидуальной защиты медработников, наборов для тестирования и лабораторных реагентов, а также обучения для сотрудников реанимации и информационно-просветительских мероприятий с целью профилактики COVID-19.

Кыргызстан

Республика получила 21 млн долларов финансирования выделено для закупок необходимого медицинского и лабораторного оборудования, машин скорой помощи, мобильного оборудования для групп быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечения средств индивидуальной защиты медработников.

По всему миру и в Центральной Азии от экономического кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19, и, как следствие, растущей безработицы, сокращения заработных плат, роста цен и ухудшения доступа к услугам образования и здравоохранения, больше всего пострадали бедные и уязвимые слои населения, отмечается в сообщении.

Для содействия странам Центральной Азии в смягчении негативных экономических последствий пандемии Всемирный банк совместно с правительствами региона проводит оценку ситуации и изучает существующие проекты на предмет реорганизации и перераспределения ресурсов.

ВБ планирует мобилизовать дополнительное финансирование на восстановление национальных экономик. Его содействие направлено на поддержание доходов населения, развитие животноводства и сельского хозяйства, оказание услуг социальной защиты, развитие цифровой экономики и управление информационными данными.

В течение следующих 15 месяцев ВБ, как ожидается, мобилизует 160 млрд долларов для оказания содействия странам мира в восстановлении их экономик.