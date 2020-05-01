Совет директоров Всемирного банка 30 апреля одобрил предоставление Узбекистану дополнительных 200 млн долларов в рамках Операции в поддержку политики развития (ОППР).Эти средства будут направлены на реализацию правительственных мер по смягчению последствий пандемии коронавируса COVID-19 для здоровья населения, его социального благополучия и экономики страны, сообщили «Газете.uz» в представительстве ВБ в Ташкенте.

Данное финансирование обеспечит государственный бюджет дополнительными средствами на фоне значительного сокращения налоговых поступлений и непредвиденного увеличения государственных расходов в рамках антикризисной программы правительства.

Выделяемое содействие связано с ОППР на сумму 500 млн долларов, одобренную советом директоров ВБ в июне 2019 года с целью поддержки экономических реформ в Узбекистане. Основанием для дополнительного финансирования в рамках ОППР стал «значительный прогресс в ходе реализации этих реформ, продемонстрированный правительством до начала пандемии, а также непредвиденный дефицит государственного бюджета в результате экономического кризиса, вызванного коронавирусом», говорится в сообщении финансового института.

Данное финансирование является первым в своем роде в рамках скоординированного ответа Всемирного банка и других международных партнеров по развитию, который направлен на поддержку государственного бюджета в период реализации антикризисных мер и продолжение социально-экономических преобразований, осуществляемых в стране с 2017 года.

Вышеупомянутые 200 млн долларов дополнят финансовый пакет в размере 95 млн долларов, одобренный Всемирным банком 24 апреля. Напомним, эти средства предназначены для улучшения функционирования национальных систем здравоохранения и социальной защиты в рамках оперативных мер правительства по смягчению последствий пандемии коронавируса.