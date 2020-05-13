22 марта на телеканале «Ёшлар» состоялся розыгрыш широкомасштабной акции «Узбекинвестдан суюнчи». В прямом эфире были разыграны автомобиль Nexia 3 и другие ценные подарки в виде телевизоров, кондиционеров и холодильников с общим числом 24 единицы.

По итогам розыгрыша обладателем главного приза стал житель Избосканского района Андижанской области Мухаммадрасул Каналов. В связи с ограничениями карантинного режима, 7 мая компания «Узбекинвест» вручила главный приз акции автомобиля Nexia 3.





«Мой сын стал победителем акции „Узбекинвестдан суюнчи“. Сегодня я приехал получить этот долгожданный подарок. Нам всем известно, в настоящее время в нашей стране действует карантинный режим, и для нас сейчас было важно получить столь незабываемые положительные эмоции. Я хочу разделить эту радость и эмоции со всеми вами. Спасибо вашему руководству и всей компании за этот праздник для нас в такое непростое время. Пусть удача сопутствует всем, всегда и везде», — прокомментировал отец победителя.





Являясь клиентом компании «Узбекинвест», можно не только надежно защитить свое имущество, но и получить шанс выиграть ценные подарки.

Запись прямого эфира розыгрыша акции на телеканале «Ёшлар» можно посмотреть по ссылке.

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