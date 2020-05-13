Город Самарканд планируется расширить за счет Пастдаргамского, Нурабадского, Самаркандского районов. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании под председательством президента в среду.

Отмечается, что население Самарканда превышает 600 тысяч человек, а имеющиеся жилищный фонд и инфраструктура постепенно исчерпывают свой потенциал. Поэтому планируется расширить город за счет трех прилегающих районов, построить новые микрорайоны и города-спутники.

«Это станет очередной точкой роста региона, причиной создания тысяч рабочих мест», — указала пресс-служба президента.

Кроме того, на совещании обсуждено смягчение карантинных мер и восстановление предприятий на примере Самаркандской и Кашкадарьинской областей.

В этих двух регионах проживает почти 20% населения страны и производится 11% всей промышленной продукции.

В результате смягчения карантинных требований в последние две недели 90% предприятий в Кашкадарьинской области и 60% в Самаркандской области возобновили свою деятельность.

«Но этого недостаточно для обеспечения населения доходом. Количество бедных семей составляет 91 тысячу в Кашкадарье и 48 тысяч в Самарканде. В каждой из этих областей насчитывается более 100 тысяч безработных», — говорится в сообщении.

Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что поддержка малообеспеченных семей и их трудоустройство должны стать главным приоритетом руководителей регионов.

В Кашкадарьинской области 75% промышленного производства приходится на предприятия республиканского подчинения. В Касбинском, Камашинском, Миришкорском, Нишанском и Чиракчинском районах промышленность практически отсутствует.

Министерству инвестиций и внешней торговли поручено разработать совместно с хокимиятом области программы промышленного развития в этих районах.

Отмечено, что перерабатывается только 42% заготовленного в регионе хлопкового волокна, в связи с чем подчеркнута важность создания новых швейно-трикотажных предприятий.

Даны указания наладить производство продукции высокого спроса с освоением запасов серы, марганца, ферросилиция, гипса, доломита и другого сырья.

В Самаркандской области имеется 120 нерудных месторождений, 33 из которых не освоены промышленностью. К примеру, есть возможность наладить промышленную переработку 5,1 миллиона кубометров керамзита и декоративных камней, 200 тысяч тонн ферросилиция.

Ответственным лицам поручено изучить инженерно-инфраструктурную обеспеченность действующих месторождений и организовать производство современных строительных материалов.

Озвучены предложения по развитию отсталых промышленных районов, расширению Нурабадской части свободной экономической зоны «Ургут».

Текстильные предприятия области способны производить 37 тысяч тонн пряжи. Но сейчас задействованы только 48% их мощностей.

В связи с этим даны указания по повышению уровня загрузки мощностей текстильной промышленности, производству готовой продукции с высокой добавленной стоимостью в 2 хлопково-текстильных кластерах области.

В соответствии с поручениями, данными на предыдущем совещании, в Самаркандской области проведен анализ исторически сложившихся ремесел в 217 селах и определены их точки роста. Указано на необходимость внедрения этого опыта и в других регионах и обеспечения занятости населения.

Поставлена задача передать жителям города Каттакургана 1200 га богарных и пастбищных земель в Каттакурганском и Нурабадском районах, обеспечить работой 5000 человек.