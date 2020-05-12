Кувасайская городская прокуратура в Ферганской области проводит доследственную проверку по обращению об избиении 25-летнего жителя города З. Юлдашева сотрудниками органов внутренних дел, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, 4 мая жительница Кувасая Д. Юлдашева обратилась на телефон доверия городской прокуратуры и попросила принять законные меры в отношении сотрудников ОВД, которые, по словам женщины, избили ее брата из-за подозрений в краже.

Прокуратура зарегистрировало это обращение 5 мая. Назначена судебно-медицинская экспертиза в Ферганском областном филиале научно-практического центра судебной медицины для проверки наличия телесных повреждений.

Кроме того, прокуратура внесла представление в УВД Ферганской области для проведения служебной проверки в отношении сотрудников.

Радио «Озодлик» со ссылкой на родственников и источники в больнице и правоохранительных органах ранее сообщило, что Юлдашев скончался после пыток в ОВД, получив перелом позвоночника и тазовых костей.

Эту информацию «Газете.uz» опровергли пресс-службы Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел. По их данным, З. Юлдашев сейчас проходит лечение в отделении скорой помощи при Кувасайском городском медицинском объединении.